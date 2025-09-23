Trump considera «un engaño» el cambio climático
El presidente estadounidense carga en su discurso en la ONU contra las renovables, «la energía más cara jamás concebida»
Corresponsal. Nueva York
Martes, 23 de septiembre 2025, 23:05
Donald Trump nunca ha sido fan de la ciencia ni de las energías renovables, pero en su discurso de este martes ante la Asamblea General ... de la ONU embistió con más saña que nunca contra estas, «la energía más cara jamás concebida», acusó.
Para el presidente de EEUU, y el cambio climático es «un engaño» y las renovables «un timo». Según el presidente, las renovables no funcionan, son ineficientes y demasiado costosas para sostenerse sin masivas subvenciones públicas.
Frente a los tiempos en que Barack Obama impulsaba los Acuerdos de París, el actual inquilino de la Casa Blanca se cebó este martes especialmente con la energía eólica. «El viento no sopla», ironizó, para añadir que los grandes aerogeneradores son «patéticos, malos, caros de operar, se oxidan y se pudren». A su juicio, no generan suficiente potencia para mantener las plantas industriales que necesita cualquier país que aspire a ser grande.
Trump insistió en que, a diferencia de los combustibles fósiles, las renovables provocan pérdidas económicas y obligan a los gobiernos a cubrir con dinero público lo que debería ser un negocio rentable por sí mismo. «La energía tiene que dar beneficios, no pérdidas», sentenció. Por eso aplaudió especialmente a Alemania, que «la estaban llevando por un camino enfermizo», pero ha sabido «volver a la senda, tanto en energía como en inmigración».
