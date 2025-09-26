Trump anuncia un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza

Apenas unos minutos después de que este viernes Benjamín Netanyahu finalizara su intervención ante la Asamblea General de la ONU, donde ha defendido su ofensiva ... sobre Gaza ante una sala medio vacía, su principal aliado, Donald Trump, ha asegurado contar con un pacto que pondría fin a esta guerra. «Creo que tenemos un acuerdo», ha dicho el presidente de Estados Unidos a los periodistas en la Casa Blanca. El trato, ha comentado, permitiría «recuperar a los rehenes» que continúan en manos de Hamás y acabar con un conflicto que se acerca ya a los dos años.

El anuncio de Trump choca con el discurso que el primer ministro israelí ha ofrecido poco antes en la Asamblea General de la ONU, donde ha sido recibido entre gritos y abucheos por parte de las delegaciones presentes en el cónclave. Allí, ante un público reducido, Netanyahu ha insistido en sus dos condiciones para el fin del conflicto en la Franja: la entrega de las armas por parte de Hamás y la liberación de los 48 cautivos que continúan bajo su control. También ha cargado contra los países que han reconocido el Estado palestino -más de una decena durante este foro en Nueva York- y ha asegurado que su creación sería «un suicidio para Israel».

El líder hebreo tiene previsto aprovechar su viaje a Estados Unidos para reunirse con Trump en lo que supondrá su cuarto encuentro desde que el republicano regresó a la Casa Blanca a principios de año. Desde entonces se ha convertido en el gran aliado de Israel frente a la pérdida de apoyo por parte de la comunidad internacional.