George Soros durante una comparecencia pública. Reuters

Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros

El presidente de Estados Unidos quiere aplicar al magnate progresista la ley que ha servido de herramienta para condenar a la mafia

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:18

Donald Trump ha abierto la veda contra una de las grandes bestias negras de la ultraderecha, el multimillonario de 95 años George Soros y su ... hijo Alex, al que hace dos años traspasó la presidencia de su fundación, Open Society, desde la que ha estado financiando causas progresistas.

