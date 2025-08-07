Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos turistas toman fotografías frente al edificio del Capitolio. AFP

Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC

El presidente estadounidense cree que la ciudad está asediada por pandilleros, para los que pide que sean juzgados como adultos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:23

Estadísticamente, la delincuencia en Washington DC ha bajado un 26%, pero para Donald Trump la realidad siempre es algo personal. El enfrentamiento que tuvo el ... fin de semana pasado un chaval de 19 años, protegido de Elon Musk, que lo contrató para su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con unos pandilleros que intentaron robarle el coche ha desatado la ira del presidente estadounidense, que amenaza con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  7. 7

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  8. 8 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  9. 9 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC

Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC