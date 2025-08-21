Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de esta jornada
Trump jura el cargo frente a su mujer, Melania, y su hija Ivanka.

Trump jura el cargo frente a su mujer, Melania, y su hija Ivanka. Reuters

Un tribunal anula la multa de 454 millones de dólares a Trump y su familia por fraude

La sentencia deja en una situación delicada a la fiscal del Estado de Nueva York, Letitia James, a quien el Gobierno ha abierto varias investigaciones

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:52

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha asestado un golpe judicial a la fiscal general del Estado, Letitia James, al anular este jueves la ... sanción de más de 450 millones de dólares impuesta a Donald Trump y su emporio inmobiliario en el caso civil por fraude. La decisión, adoptada por un panel de cinco jueces profundamente dividido y que ha pasado más de un año tratando de ponerse de acuerdo, elimina de un plumazo la amenaza financiera más grave que pendía sobre el presidente de Estados Unidos, aunque mantiene vivo el fallo judicial que lo declara responsable de haber inflado de forma sistemática el valor de sus propiedades para obtener condiciones de crédito más ventajosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  5. 5 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  6. 6 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  7. 7 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  8. 8 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  9. 9

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  10. 10

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un tribunal anula la multa de 454 millones de dólares a Trump y su familia por fraude