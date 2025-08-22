Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trump repartió pizzas y hamburguesas entre los miembros de la Guardia Nacional desplazados a Washington. Reuters

Trump arenga entre pizzas y hamburguesas a las tropas desplegadas en uno de los barrios más violentos de Washington

El presidente de EE UU desplegó cientos de militares la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital

T. Nieva

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:56

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este jueves a la policía y a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las calles ... de Washington, donde aseguró que permanecerán «por un tiempo» pese a la oposición de muchos residentes. El mandatario republicano desplegó cientos de militares la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

