Un podcaster leal a Trump es nombrado 'número dos' del FBI

Donald Trump ha elegido al nuevo subdirector del FBI. Se trata de Dan Bongino, exoficial de Policía de Nueva York y agente del Servicio Secreto ... pero conocido por su papel como presentador de un popular podcast de derechas. Allí se ha mostrado como un ferviente defensor del magnate y que no le tiembla el pulso para recurrir a la desinformación.

Esta designación supone un cambio radical y rompe con la historia de la agencia federal, que hasta ahora siempre había tenido a un agente veterano en un puesto clave que supervisa las operaciones del cuerpo policial más importante del país. Así, en el pasado los directores del FBI habían elegido como número dos a miembros de alto nivel de la propia organización, que poseían una dilatada experiencia para dirigir las operaciones de la agencia. Un cometido que supone un trabajo complejo y agotador y requiere una estrecha colaboración con socios extranjeros, además del manejo de investigaciones confidenciales y delicadas que ponen en riesgo la seguridad nacional.

El anuncio del presidente estadounidense en sus redes sociales pilló con el pie cambiado al personal de la agencia federal. Y es que apenas una hora antes el recién nombrado director, Kash Patel, había mantenido una reunión con la Asociación de Agentes del FBI y les había reconocido que el próximo subdirector debería ser un miembro del cuerpo. Esto ha aumentado la desconfianza entre las bases.

A diferencia de Patel, el nombramiento de Bongino no requiere la confirmación del Senado por lo que dos leales a Trump ocuparán los puestos más altos en una agencia conocida por su tradición de independencia. Esta extraña pareja suponen las dos cabezas menos experimentadas en la historia del FBI.

Propagador de bulos

Dan Bongino, expresentador de la cadena Fox, dejó la televisión y su dura retórica lo catapultó al estrellato en la radio, con su podcast entre los 20 más escuchados de Estados Unidos, y las redes sociales, donde se ha convertido en un gran difusor de desinformación. Bulos como el robo de las elecciones de 2020, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 o mentiras sobre la ineficacia de las mascarillas para frenar la difusión del coronavirus.

En 2022 fue «expulsado tanto de YouTube como del servicio de anuncios de Google por difundir desinformación sobre el covid-19», según la organización de vigilancia Media Matters for America. En una entrevista con 'The New Yorker', Pete Hegseth, entonces presentador de Fox News y ahora secretario de Defensa, comparó a Bongino con un general que, como él, tuvo que «servir en la guerra de la información».

En un reciente episodio de su programa recomendó al presidente «ignorar» las órdenes de un juez federal contra una política de la Administración Trump. El republicano ha celebrado en su red social el nombramiento de Bongino como una «gran noticia» para las Fuerzas de Seguridad y la Justicia estadounidense y le calificaba como un «hombre de increíble amor y pasión» por EE UU. Por su parte, Patel lo ha descrito como un «guerrero». «Con Pam Bondi como nuestra nueva fiscal general, estamos reuniendo un equipo centrado en restaurar la confianza pública, defender el estado de derecho y garantizar que se haga justicia».

«Mi carrera siempre ha sido de servicio. Estoy aquí para trabajar, dirigir y garantizar que las instituciones policiales de Estados Unidos mantengan los valores y la integridad sobre los que se construyeron», ha asegurado el futuro 'número dos' del FBI en un comunicado.

La elección de Bongino llega en un momento de enorme agitación en la agencia después de que el Departamento de Justicia haya expulsado a algunos altos ejecutivos que suman décadas de experiencia dirigiendo las diferentes divisiones. Tanto Trump como Patel han criticado al FBI y lo han acusado de ejercer como «arma» del Partido Demócrata contra los conservadores en los últimos cuatro años. Ahora la agencia, tradicionalmente respetada por su independencia, se enfrenta a la pregunta de cómo podrá mantener su credibilidad con dos hombres al mando con antecedentes de difundir información falsa.