Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
John Bolton, a su llegada este viernes al tribunal de Maryland. Reuters

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

John Bolton, que se ha declarado inocente de los cargos de gestión imprudente de información clasificada, considera que su acusación es una venganza del presidente de EE UU por criticarle

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Comenta

John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump convertido en uno de sus mayores críticos, se ha declarado inocente de los cargos federales ... de gestión imprudente de información clasificada en violación de la Ley de Espionaje, en un tribunal federal en Maryland el viernes. La acusación del Departamento de Justicia contra Bolton incluye 18 cargos de transmitir y retener información altamente sensible, al utilizar su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería para compartir más de 1.000 páginas de notas diarias sobre sus actividades cotidianas como consejero del presidente de EE UU en 2018 y 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  10. 10 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal