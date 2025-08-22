El FBI registra la casa de John Bolton, exasesor crítico con Trump

El FBI irrumpió ayer en la casa del que fuese asesor de Seguridad de Donald Trump en su primer mandato, John Bolton, convertido en uno ... de sus críticos más feroces, presuntamente en busca de documentos clasificados que podría tener ilegalmente o haber compartido.

Se trata de una nueva vuelta de tuerca en la vendetta del presidente hacia alguien de quien el presidente dijo ayer «no ser fan». Desde que Trump volvió al poder, el analista de Fox y CNN como experto en seguridad internacional, el gobierno le ha retirado la escolta, pese a haber sido objeto de un atentado financiado por Irán, que ha jurado vengar la muerte de su alto comandante Qassem Soleimani, asesinado con un dron en 2020 en el aeropuerto de Bagdad, por órdenes de Trump.

Recientemente también se le ha retirado, junto a otros 36 altos funcionarios, sus credenciales para acceder a información clasificada, y ahora se le ha abierto una investigación por el uso que pueda haber dado a la información a la que tuvo acceso. «Se lo que se siente, a mí también me lo hicieron», dijo Trump ayer, luciendo una gorra roja en la que decía «Trump tenía razón en todo».

Duras críticas

No es lo que pensaba Bolton. El colaborador de Bush y ex embajador en la ONU había expuesto los entresijos del Despacho Oval en un libro llamado «En la habitación en la que ocurrió». El gobierno de Trump lo demandó para intentar impedir su publicación, pero la justicia se pronunció en su favor y el caso fue, finalmente, desestimado bajo la presidencia de Biden.

Horas antes de que el FBI irrumpiese en su casa de Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington, armada con una orden judicial, Bolton redoblaba las críticas contra el presidente a quien dibuja en su libro como «errático» e «increíblemente desinformado». Para el veterano diplomático, la falta de resultados de la cumbre de Alaska, recibido con aplausos y alfombra roja, ha sido un regalo.

«Trump quiere el Nobel de la Paz, pero yo no veo progresos en estas conversaciones», publicó en X momentos antes de que el FBI le tocara a la puerta».

Trump advirtió ayer que «puede que no sea un patriota». La investigación que llevó ayer al registro de la casa y oficina de Bolton sigue a la de otros enemigos políticos de Trump, como la fiscal de Nueva York, Letitia James, que lo imputó por fraude, el ex director del FBI, James Comey, que declaró contra él, o el senador Adam Schiff, que dirigió la investigación de impeachment en el Congreso.

«Es la presidencia de la venganza», observó el veterano diplomático antes de conocer el registro de su hogar, que ocurrió a las 7 am, cuando él ya estaba en la oficina. Las cámaras recogieron a su mujer abandonando la casa para que el FBI llenase numerosas cajas de documentos personales y aparatos electrónicos.

Trump aseguró no estar al corriente. «Lo que le digo a Pam (Bondi, su fiscal general) y al grupo es «tú sabes lo que tienes que hacer, yo prefiero no saber nada».