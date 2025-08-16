Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Vladímir Putin, durante su encuentro en Alaska. Efe

Europa muestra su satisfacción por las garantías de seguridad dadas por Trump a Ucrania ante Putin

Los líderes de la UE y el Reino Unido defienden la necesidad de una nueva cumbre en la que esté Zelenski

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:01

Las miradas del mundo estuvieron pendientes de cada gesto y palabra pronunciada en la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin para hablar ... sobre la paz en Ucrania. Pese a la falta de acuerdo, tanto el presidente de EEUU como el de Rusia se mostraron satisfechos con el tono y el contenido de la «constructiva» conversación. Desde la distancia, el máximo mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los principales líderes europeos optaron por hacer una lectura positiva de un encuentro que, en su opinión, deja claro que el pacto final debe dar «garantías de seguridad» a Kiev de que no volverá a ser invadida. Además, abogan por una nueva reunión a tres bandas con Trump, Putin y Zelenski.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  5. 5 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  8. 8 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  9. 9 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  10. 10

    La playa de Ondarreta cumple 100 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Europa muestra su satisfacción por las garantías de seguridad dadas por Trump a Ucrania ante Putin

Europa muestra su satisfacción por las garantías de seguridad dadas por Trump a Ucrania ante Putin