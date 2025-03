Carney sucede a Trudeau como primer ministro de Canadá en plena guerra comercial con EE UU

La alargada sombra de Donald Trump se extiende por las cuatro esquinas del planeta. También condiciona la política de su vecino del norte. Canadá ha ... cambiado de primer ministro en plena guerra comercial con Estados Unidos y en año electoral. Tras casi una década al frente del Gobierno, Justin Trudeau deja oficialmente la jefatura del Ejecutivo al dar por concluida su etapa como líder del Partido Liberal, que este domingo ha elegido a su sucesor. Todas la encuestas señalaban como favorito a Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, por delante a la exministra de Finanzas Chrystia Freeland, a quien en su propia formación muchos acusan de haber precipitado la caída de Trudeau.

El hasta ahora primer ministro anunció en enero que se iba. Trudeau decidió dar un paso al lado, superado por una pérdida de popularidad y acorralado por la división dentro de su Gobierno: «Este país merece una opción real en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la primera opción», declaró al renunciar a un cargo al que había llegado en 2015. Su carisma y una política progresista le han mantenido en el poder. Pero no ha podido con la crisis interna de los liberales ni con el bloqueo parlamentario.

Cuando anunció su adiós en enero, los sondeos daban al Partido Liberal una intención de voto muy inferior a la que otorgaban a los conservadores. En cambio, las últimas encuestas han reforzado la candidatura del mejor situado para suceder a Trudeau al frente del partido y del Gobierno, Mark Carney, de 59 años. En principio, las elecciones generales están previstas para octubre. Pero los analistas dan por hecho que el 24 de marzo la oposición votará en contra en la moción de confianza del nuevo primer ministro y eso supondrá el adelanto de los comicios. Los liberales, ya sin Trudeau, necesitaban un nuevo rostro con gancho y fuerza para seducir a la ciudadanía, preocupada e indignada por los aranceles contra los productos canadienses que aplicará la Administración de Trump a partir del 2 de abril. El magnate neoyorquinoha dicho incluso que pretende convertir a Canadá en el estado número 51 de EEUU.

Carney puede presumir de una brillante carrera como gestor bancario. Ha prometido «enderezar la economía del país». No cuenta, en cambio, con experiencia parlamentaria, el punto fuerte de Chrystia Freeland. Pero la imagen de la exministra dentro del partido quedó debilitada cuando se distanció de Trudeau precisamente por la manera de enfrentarse a las amenazas de Trump. Freeland anunció la renuncia a su puesto a través de una carta difundida por las redes sociales y provocó una crisis en el Partido Liberal que puso en cuestión el liderazgo de Trudeau.

«La crisis más grave»

Carney, que se ha comprometido a recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, dijo en su último mitin que Canadá afronta «la crisis más grave» de su historia. Y se postuló como salvador: «Todo en mi carrera me ha preparado para este momento». De cara a las próximas elecciones generales, le beneficia la pérdida de popularidad del candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre, que ha pasado de ser el gran favorito a ver cómo los liberales recuperaban buena parte del terreno perdido por Trudeau. La opinión pública canadienses ve a Poilievre como alguien demasiado cercano a Trump. Carney personifica mucho mejor la oposición a los deseos expansionistas y proteccionistas del actual presidente de Estados Unidos.

Canadá asiste a una reacción en contra de Trump y lo que representa. Muchos comercios han boicoteado los productos estadounidenses y el número de cancelaciones de viajes al país vecino no deja de aumentar. Según la politó loga Stéphanie Chouinard, profesora del Colegio Militar Real de Canadá, Carney genera confianza por «su experiencia económica y su seriedad». Subraya, además, que su conocimiento de los sistemas financieros internacionales y de la economía del país le sitúan ante la ciudadanía como un líder sólido. Tiene otro dato a su favor: ha logrado distanciarse de la figura de Trudeau, que pasó de ser un líder carismático a caer a plomo en todos los sondeos.