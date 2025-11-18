Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

China ha pedido a sus ciudadanos que eviten viajar a Japón tras las últimas tensiones. EFE

Turismo, cine, propaganda: China arremete contra Japón en plena crisis diplomática

El régimen moviliza todo tipo de recursos en su iracunda respuesta a la primera ministra nipona, quien dejó entrever que Japón podría involucrarse ante una hipotética invasión china de Taiwán

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

No quedan tan lejanos los días en los que –este corresponsal lo ha presenciado– los DJs animaban las discotecas chinas al grito de «¡Puta Japón!». ... Un odio larvado que ha vuelto a implosionar estos días con toda virulencia ante la última crisis diplomática entre ambos países. Su práctica, no obstante, está repleta de extrañas instrumentalizaciones: en un conflicto donde el rencor puede ser fiesta, todo puede ser arma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

