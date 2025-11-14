Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xi Jinping y Sanae Takaichi.

China acusa a Japón de «retomar el expansionismo militar» y convoca a su embajador en Pekín

El régimen incrementa la presión después de que Takaichi asegurara que una hipotética invasión de Taiwán podría «amenazar la supervivencia» nipona y legitimar una movilización de su ejército

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:42

La aparente cordialidad entre Xi Jinping y Sanae Takaichi se sustentaba en primar la cortesía sobre los principios. Así, esta ha durado lo que la ... nueva primera ministra nipona ha tardado en abrir la boca. Durante una sesión parlamentaria celebrada el 7 de noviembre, Takaichi señaló que una hipotética invasión china de Taiwán podría ser considerada una «situación que amenaza la supervivencia de Japón». Este término legal, establecido en 2015, permitiría la movilización de las Fuerzas de Autodefensa, el peculiar ejército japonés, limitado en su operatividad por la Constitución pacifista impuesta por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

