Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente William Lai Ching-te, durante su alocución el viernes con motivo del Día Nacional de Taiwán. EFE

Taiwán anuncia su 'Cúpula-T', un sistema de defensa aérea contra China

El presidente, William Lai Ching-te, confirma un incremento del gasto militar y exige al régimen de Pekín que renuncie al uso de la fuerza mientras este le acusa de «prostituirse»

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:10

Comenta

El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, ha exigido a China que renuncie a emplear la fuerza militar contra la isla durante su discurso ... con motivo del día nacional, celebrado este viernes. Pero, por si acaso, el mandatario ha tenido a bien aprovechar la ocasión para confirmar un marcado incremento de la inversión en defensa y, también, la construcción de un sistema de defensa aérea llamado 'Cúpula-T'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8 Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
  9. 9

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  10. 10

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Taiwán anuncia su 'Cúpula-T', un sistema de defensa aérea contra China

Taiwán anuncia su &#039;Cúpula-T&#039;, un sistema de defensa aérea contra China