Sanae Takaichi es aplaudida por sus compañeros de partido tras ser nombrada primera ministra de Japón. EFE

La conservadora Takaichi hace historia como la primera mujer en liderar Japón

El Partido Liberal Democrático consigue mantener el poder gracias a la alianza con los populistas de Ishin no Kai y forma un nuevo Gobierno en minoría

Jaime Santirso

Enviado especial Tokio

Martes, 21 de octubre 2025, 11:18

Sanae Takaichi acaba de hacer historia al convertirse este martes en la nueva primera ministra de Japón, la única mujer en ostentar tal cargo en ... el país hasta la fecha. La verdadera noticia, sin embargo, es la creación de una nueva alianza gubernamental que pretende solventar la fragmentación parlamentaria y la consiguiente incertidumbre política con un viraje hacia la ortodoxia conservadora.

