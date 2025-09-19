Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Donald Trump y Xi Jinping, en una combinación de imágenes. AFP

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

La segunda llamada entre ambos desde el regreso del republicano no despejó el futuro de la red china TikTok en Estados Unidos

Jaime Santirso | David Alandete

Pekín | Washington

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:02

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping han mantenido este viernes su esperada conversación telefónica, la segunda desde el regreso a ... la Casa Blanca del republicano. Esta llamada viene a afianzar la tregua en vigor desde hace meses y a estabilizar las relaciones entre las dos superpotencias.

