Kim y Xi se estrechan la mano en Pekín, donde se han reunido este jueves. Reuters

Xi Jinping recibe a Kim Jong-un, elevado a líder global

El dictador concluye una visita a China que confirma el avance estratégico de Corea del Norte y el nombramiento de su hija Kim Ju-ae como heredera

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:16

Ha sido una semana grande para Xi Jinping. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) escenificó primero su defensa diplomática de un ... orden mundial alternativo, y el desfile militar en conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial mostró después su fuerza para conquistarlo. Una semana que ha concluido con un apretón de manos con el único individuo que ha salido aún más victorioso.

