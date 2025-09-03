Un micrófono abierto capta a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años»

Los micrófonos abiertos a veces revelan conversaciones que sorprenden al público por poder acercarse a las conversaciones privadas de los políticos. Es lo que ha ... pasado este miércoles con un diálogo sobre la inmortalidad entre Xi Jinping y Vladímir Putin durante el desfile militar de Pekín, en la histórica plaza de Tiananmen, se ha viralizado a nivel mundial. Los presidentes ruso y chino han discutido sobre los transplantes de órganos como forma de prolongar la vida.

El descuido se produjo durante la transmisión en vivo de la televisión estatal china de la ceremonia castrense mientras ambos líderes caminaban juntos por la plaza. Aunque el espectáculo del Día de la Victoria pretendía ofrecer una visión alternativa del futuro del orden mundial, la charla entre Putin y Xi sugiere que sus planes van más allá de lo económico y lo político, sino que persiguen la vida eterna. Cabe recordar que Xi y Putin llevan 13 y 25 años en el poder, respectivamente. Ninguno ha expresado intención de dimitir.

La conversación se produjo a través de los traductores. El que abrió la veda fue el anfitrión: «En el pasado, era raro que alguien tuviera más de 70 años y hoy en día dicen que a los 70 uno todavía es un niño». «Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad», fue la respuesta del mandatario ruso a través de su intérprete al mandarín. A lo que Xi añadió: «los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años».

Esperanza de alargar la vida

Tras ser captado por las cámaras, Putin ha reconocido en su comparecencia antes los medios rusos haber hablado del tema con su homólogo chino. «Sí, cuando asistimos al desfile el presidente (Xi) habló de ello». Y ha querido poner de ejemplo al ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ya fallecido, como alguien que «desarrolló activamente» la búsqueda de la longevidad.

«Los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa dure más que hoy», ha resumido el jefe del Kremlin. «La edad media varía según el país, pero la esperanza de vida aumentará significativamente», ha apostillado Vladímir Putin.