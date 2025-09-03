Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, en su encuentro en Pekín. EP

China exhibe músculo militar en un desfile junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte

La hija de Kim Jong Un ha acompañado a su padre en su visita a Pekín

L. Gil

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:55

China ha exhibido este miércoles en un enorme desfile militar en la capital sus últimos adelantos armamentísticos bajo la mirada del presidente Xi Jinping, flanqueado ... por su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano. Kim Jong Un acudió a la cita junto a su hija, en un gesto que para muchos vendría a apuntar a que la joven, menor de edad, sería la elegida para suceder a su padre.

