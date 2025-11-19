Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal

Gustavo Petro se ha empeñado en demostrar a Donald Trump que no tiene vínculo alguno con el narcotráfico y que su decisión de incluirle en ... la llamada lista Clinton –una especie de registro de personas y entidades con lazos con las drogas o el crimen organizado– fue un absoluto error. Tal es el interés del presidente colombiano en limpiar su imagen que esta semana decidió publicar sus gastos personales desde que llegó al poder hace tres años. Lo cierto es que en sus cuentas no aparece ningún rastro sospechoso de haber hecho negocios con los narcos, pero revelan otros movimientos que han provocado un auténtico terremoto en el país latinoamericano. Entre los pagos hay compras en firmas de lujo durante sus viajes por Estados Unidos y Europa y una factura de un club de striptease en Portugal. La demostración de transparencia se le ha vuelto en contra.

«He publicado mis cuentas desde 2022 hasta la fecha (...) pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de la renta», lanzó Petro el pasado martes en redes sociales. Dicho y hecho. Los medios colombianos no tardaron en hacerse eco del informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependiente del Gobierno de Bogotá, sobre los gastos del presidente que en un primer momento había sido clasificado como «secreto». En sus 31 páginas constan facturas de todo tipo: hoteles, restaurantes y heladerías, farmacias, abonos de una hipoteca...

Sin embargo, la publicación de los movimientos de su tarjeta desvela asimismo, advierte el diario colombiano 'Cambio', «una faceta desconocida» del líder de Pacto Histórico durante sus viajes en el extranjero. Petro hizo compras en El Corte Inglés, Zara, las galerías italianas La Rinascente, Nordstrom y firmas de lujo como Prada. En Gucci, por ejemplo, se dejó unos 5,2 millones de pesos (algo más de 1.200 euros al cambio) durante una visita a una tienda de la marca en Portugal. Fue precisamente en territorio luso donde realizó su gasto más controvertido, no tanto por la cantidad (alrededor de 48,50 euros) como por el lugar. El presidente colombiano acudió a un club de striptease de Lisboa, el Ménage Strip Club, justo después de realizar un viaje de Estado a España a principios de mayo de 2023.

Sin efecto en EE UU

«¿Algo que rechazar, señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales?», cuestionó Petro después de que la cadena colombiana analizara los números más personales del mandatario. La sucesión de críticas por las facturas del presidente –sobre todo por las compras en firmas de lujo y en un burdel portugués– obligó a salir incluso a su ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, en su defensa: «Tenemos una acción que pocos presidentes o pocos funcionarios hacen, la de poner a disposición su declaración de renta, sus gastos (...). Es una persona con bastante austeridad».

Algo que rechazar señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro? https://t.co/4QoeLZ8ALi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2025

La publicación de las cuentas, sin embargo, no ha tenido por ahora ningún impacto en Estados Unidos, donde Petro y parte de su círculo más cercano, incluida su esposa, Verónica Alcocer, continúan señalados en la lista Clinton. A ojos de Trump aún es –como ya dijo antes de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro– un «líder del narcotráfico».