Donald Trump, presidente de EE UU. Reuters

EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico

En la acción, la sexta de este tipo contra la distribución de drogas procecente de Venezuela, fallecieron los otros dos tripulantes

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Donald Trump anunció ayer que los dos «narcoterroristas» que sobrevivieron al ataque de las tropas armadas estadounidenses contra un «submarino que transportaba drogas» han sido ... devueltos a Ecuador y Colombia, sus países de origen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

