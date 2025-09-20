Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump ha enviado aviones de combate F-35 a Puerto Rico como parte de su lucha contra los cárteles de la droga. AFP

EE UU, en pie de guerra con Colombia y Venezuela por el narcotráfico

El Gobierno Trump enfada a Bogotá al retirar la certificación de aliado contra las drogas mientras Caracas le reta por atacar barcos cerca de sus costas

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:11

En su deriva autoritaria el Gobierno estadounidense de Donald Trump ha encendido su foco hacia Colombia y Venezuela tras amenazar a Brasil. Primero negó las ... visas y deportó a muchos ciudadanos de estos países. Después ha enviado parte de su poderoso armamento marítimo a las costas de Venezuela, desde donde ataca a cualquier embarcación que le parece sospechosa de llevar estupefacientes. Y esta semana ha retirado la certificación de aliado antidrogas a las dos naciones y a Bolivia al estimar que fracasaron en la lucha contra los narcos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EE UU, en pie de guerra con Colombia y Venezuela por el narcotráfico

EE UU, en pie de guerra con Colombia y Venezuela por el narcotráfico