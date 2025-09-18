Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladímir Padrino López, ministro venezolano de Defensa, señala un mapa durante un encuentro con militares en Caracas. EFE

Venezuela lanza un tratado «estratégico» con Rusia tras los ataques a las narcolanchas

Caracas intensifica los lazos con Moscú ante la «creciente amenaza» militar de EE UU, que despliega cazas F-35 para enfrentarse a los cárteles

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:11

La Asamblea Nacional de Venezuela incluyó a última hora de este jueves en su orden del día la primera discusión del denominado Proyecto de Ley ... Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia, un pacto con el que el régimen chavista quiere fortalecer sus alianzas «en respuesta a las amenazas» de Estados Unidos tras la voladura de tres supuestas narcolanchas venezolanas. La aprobación de este acuerdo es una mera formalidad, ya que los presidentes de ambos países Nicolás Maduro y Vladímir Putin ya han cerrado el documento.

