Muere un líder del Tren de Aragua en Colombia tras caer de un sexto piso cuando iba a ser detenido

Ender Alexis Rojas, el supuesto cabecilla en Chile del Tren de Aragua, la poderosa organización mafiosa nacida en las cárceles de Venezuela, murió al precipitarse ... desde un sexto piso cuando trataba de escapar de un cerco policial en Antioquía (Colombia). La operación tuvo lugar la semana pasada, en concreto el 9 de octubre, en un edificio residencial situado en un acomodado barrio de Sabaneta. Allí, el conocido jefe criminal, buscado por la Interpol, podía desarrollar una vida de lujo. Las fuerzas de seguridad han mantenido los hechos en secreto hasta ahora.

La Policía le seguía los pasos desde que en 2024 huyó de Chile, justo al día siguiente de ser enviado a prisión domiciliaria para cumplir una condena por secuestro. Una investigación reveló que el líder pandillero se había escondido en Colombia donde había comenzado a montar una nueva división del Tren de Aragua. Finalmente, los agentes le localizaron en el sexto piso de una torre de apartamentos, que allanaron la semana pasada tras romper la puerta. Inesperadamente, Rojas se encaramó a la barandilla del balcón y comenzó a descender por el alero, pese a encontrarse en un sexto piso. Apenas logró bajar un nivel cuando se precipitó al vacío. Murió al instante.

La Policía presentó su versión junto con un vídeo grabado con una cámara corporal que muestra aparentemente al líder criminal en el momento en el que traspasa la baranda de la terraza. En la operación fueron detenidos tres integrantes del grupo identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos de nacionalidad venezolana

'Gordo Mayeya', de 31 años, era uno de los cabecillas de Dinastía Ayalón, una facción del Tren de Aragua dedicada al secuestro, la prostitución y el chantaje a propietarios de hoteles, discotecas y otros negocios en Perú. Bajo su liderazgo extendió estas actividades a Chile, incluido el tráfico de drogas de laboratorio. El narcotráfico es una de las grandes fuentes de financiación de la organización. Sin embargo, Rojas cometió un error. En septiembre de 2023 secuestró junto con otros miembros de la banda a un individuo y lo retuvieron durante varios días. Bastó luego tirar del ovillo para identificarle a él y a otros cinco pandilleros como autores del rapto.

Un tribunal le procesó y condenó en junio de 2024. La jueza del caso modificó la sentencia de cárcel por una reclusión domicialiaria después de que Rojas pagase una fianza de cinco millones de dólares, La conmutación generó tal escándalo que al día siguiente fue revocada por un tribunal superior. Llegó tarde. Cuando la Policía acudió a su domicilio, el mafioso ya había huido.

El director del Grupo Antisecuestro de la Policía colombiana, Edgar Andrés Correa, ha destacado que en el operativo para su detención «el cabecilla se lanzó desde un sexto piso al advertir la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar«. Y detalló que los agentes incautaron en la vivienda de una granada, cartuchos y drogas valoradas en unos 50 millones de pesos (unos 10.965 euros).

Sobre el sospechoso fallecido recaía una orden de busca y captura de nivel rojo de la Interpol. A principios de este año, el Tren de Aragua fue designado como grupo terrorista por la Administración del presidente de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha plantado batalla al narcotráfico venezolano y ha bombardeado seis lanchas aparentemente utilizadas para transportar droga.

Ha muerto el cabecilla del tren de Aragua en Chile. Cayó de un edificio, cuando lo iban a capturar. El video muestra el hecho pic.twitter.com/sjVDtDcrIm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades lo acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía de este país ofrecen hasta 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de esta organización criminal. Esos cabecillas son Giovanny San Vicente, Yohan José Romero, alias 'Johan Petrica', y Héctor Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente. A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero