Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios cadáveres de las víctimas del operativo policial de hace dos semanas en Río. EFE

El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo

Cláudio Castro considera que la intervención que causó más de 120 muertos fue «proporcional» debido a la «desventaja» de las fuerzas de seguridad frente a los grupos criminales

María Rego

María Rego

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha justificado ante el Tribunal Supremo de Brasil la operación policial contra el Comando Vermelho desarrollada la ... pasada semana en dos barrios de favelas que se saldó con más de 120 muertos. La actuación fue, a su juicio, «proporcional» ya que las fuerzas de seguridad «en muchas ocasiones están en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  7. 7 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    La nao San Juan ya asoma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo

El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo