Miembros de la policía brasileña custodian an varios detenidos en la redada. Efe

Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Las bandas reciben con granadas lanzadas desde drones a los 2.500 policías desplegados en la mayor operación contra el crimen en Brasil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 19:21

Escenas de guerra: disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias favelas de Río de Janeiro han sido este martes escenario de una de las mayores redadas ... contra el narcotráfico de los últimos años. El número de personas muertas es de al menos 64. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas han movilizado a cerca de 2.500 policías, que han sido recibidos en algunas barriadas con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador Claudio Castro, ha pedido ayuda al ejército.

