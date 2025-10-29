Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares y vecinos, junto a los muertos acumulados en la plaza de Sao Lucas. Efe

La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque

Los familiares llevaron los cuerpos a una plaza y denuncian que algunos tienen tiros en la nuca y signos de tortura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:33

Comenta

La violencia ha hecho estragos en varias barriadas de Río de Janeiro, donde la policía realizó el martes una macrorreda contra el narcotráfico que se ... saldó con 64 muertos, cuatro de ellos agentes. La cifra de fallecidos es mayor. Este miercoles, vecinos de la favela de Penha, situada en la zona norte de la ciudad, han acumulado en la la plaza de Sao Lucas los cadáveres de otras 64 personas, supuestamente muertas durante el cruento operativo policial de la víspera contra el grupo criminal Comando Vermelho. Los residentes hallaron los cuerpos en un bosque. La abogada de algunas familias, Flávia Fróes, asegura que algunas víctimas presentan disparos en la nuca y puñaladas, además de señales de tortura, según informa Folha. Asociaciones de Derechos Humanos califican este suceso como «la mayor masacre de la historia» de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  10. 10

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque

La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque