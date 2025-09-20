Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE

El chivo expiatorio colombiano

Las acciones emprendidas por el jefe de la Casa Blancabuscan exhibir en la región el poderío norteamericano frente a gobiernos que carecen del agrado de Washington

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:27

La reciente exclusión de Colombia como aliado antinarcóticos de EE UU y su inclusión en la lista de naciones que, por acción u omisión, permiten ... el tráfico de drogas retrata, una vez más, la vinculación de la geopolítica y los intereses con las acciones políticas y militares de la potencia estadounidense. Ahora le toca a Colombia bajo el argumento-acusación de que el cultivo de coca y la producción de cocaína se han disparado desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia del país. Que en dicho listado se incluya a países como Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, China, Ecuador y Venezuela, todos ellos enfrentados con EE UU, cuestiona una decisión que los datos desmienten ya que no son peores que los de gobiernos anteriores.

