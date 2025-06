Looks festivaleros que siempre triunfan (y salvan cualquier plan)

Y. H. Viernes, 27 de junio 2025, 12:52 Comenta Compartir

Uno de los planes imprescindibles del verano son los festivales de música ¿A quién no le gusta disfrutar de sus canciones favoritas al aire libre?

Sin embargo, llega el dilema de siempre: ¿qué me pongo? La elección del look puede variar según el tipo de festival. Pero, no te preocupes, te traemos varias ideas de conjuntos que funcionan en prácticamente cualquier ocasión.

1. 'Short + bikini'

Se trata de una de las opciones más fáciles y más cómodas, irás perfecta para exponerte a temperaturas elevadas. A la hora de elegir la parte de arriba, todo depende de si prefieres destacar con colores llamativos y estampados o si te inclinas más por tonos neutros y discretos. En cuanto al 'short', qué mejor que hacer uso de uno de tiro bajo, apostando así por las tendencias. Para continuar con la esencia festivalera, ¿qué calzado podemos utilizar? Sin duda, las botas 'cowboy', ¡nunca fallan!

Y, como toque final, ¡los accesorios! Agrega variedad de colgantes, brazaletes y anillos. Además, también puedes decorar la cintura con un cinturón ancho o con una cadena. ¿Te animas?

2. Vestido corto de crochet

Este tipo de vestidos son ideales para estos eventos, ya que combinan estilo y comodidad. Son ligeros y además permiten moverte con libertad durante todo el evento. Una idea muy práctica es llevar debajo del mismo un bikini, especialmente si el festival está cerca de la playa, incluye actividades acuáticas o, simplemente, por comodidad. Y como calzado, utiliza unas sandalias, una de las opciones más acertadas para este 'outfit'.

Vestido de crochet como base para un look festivalero Pinterest

Para complementar el look puedes agregar un sombrero de ala ancha para protegerte del sol. Otra opción, es decorar tu cabeza con un pañuelo estampado y así darle un toque 'vintage'.

3. Dos piezas (de lo más atrevidas)

¿Quieres marcar estilo? Esta será tu opción favorita. Como parte de arriba haz uso de un 'top bandeau' (con detalles de volantes si lo prefieres) y como parte de abajo, opta por una falda corta o larga, en función del festival. En cuanto al calzado, las botas 'cowboy' serán las más acertadas, pues le dan el toque festivalero definitivo a tu look ¿Los accesorios? Atrévete a jugar, puedes anudar un pañuelo a la muñeca como detalle distintivo, agregar collares en capas para crear un efecto 'boho chic', y no olvides utilizar gafas de sol con personalidad. Cuanto más llamativas, mejor.

Utiliza como base estas dos piezas, agrega complementos y disfruta del resultado IG