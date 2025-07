Ligeras, versátiles y cómodas, así son las blusas de la temporada

Yasmina Hernández Viernes, 4 de julio 2025, 10:58 Comenta Compartir

¿Adivina cuál va a ser tu prenda estrella en verano? Para esos días que no sabes por qué prenda optar, sin complicaciones, y para un día de verano sin temperaturas muy sofocantes... ¡las blusas serán tus aliadas!

Desde diseños fluidos hasta detalles en tendencia. A continuación, te mostramos todo lo que necesitas saber para llevarlas con estilo este 2025.

1. Blusas 'boho' con volantes

Una prenda que mezcla lo clásico y romántico. Inspirada en la estética de los 70, se caracteriza por sus volantes que pueden aparecer en mangas, escote y hombros, aportando movimiento y feminidad.

Estas blusas son ideales para combinarlas en días de verano para elevar tu look sin esfuerzo alguno ¿Dispuesta a experimentar fuera de tu estilo de moda habitual?

Blusa perfecta para verano Pinterest

2. Blusas con transparencias

¿Has escuchado hablar de estas prendas, pero no te has atrevido a incorporarlas en tu armario? Este tipo de blusa es una opción ligera para dejar entrever tu piel, sutilmente, sin entrar en lo vulgar. Además, debajo de la misma puedes agregarle un 'top' de encaje que aporte un toque delicado. Por tanto, ¿por qué no innovar?

Blusa ideal para eventos formales NA-KD

3. Blusas de tirantes (con o sin tachuelas)

Destacan por su diseño minimalista que deja al descubierto zonas del cuerpo como: hombros, clavícula y la parte superior de la espalda. Podemos llevarlas con faldas de satén, para una ocasión más formal, y con unos 'jeans' para darle un look más casual.

Además, si buscas una vibra más atrevida para un concierto o un evento nocturno, hazte con una de tachuelas y un escote algo más pronunciado. Frescas y ligeras, un 2x1 que sin duda necesitarás este verano.

Blusas con tachuelas, frescas y ligeras para verano Zara

4. Blusas con cuadros 'vichy'

Si buscas un look elaborado hazte con esta blusa de tejido ligero en tonos pastel y combínala con pantalones o una falda color 'beige'. Después agrega tus joyas favoritas, un sombrero de ala ancha y estarás lista para disfrutar de un día de verano con estilo y frescura. Será un acierto seguro.

Innova tu estilo con este tipo de blusas ligeras El Corte Inglés