'Layering': cuando la mezcla se convierte en estilo

Yasmina Hernández Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:53

El 'layering' se ha convertido en una de las tendencias más actuales en la moda. Su mayor atractivo radica en la capacidad de adaptación pues, un mismo look puede transformarse fácilmente según el clima, la ocasión o el ánimo.

Este estilo consiste en el arte de vestir por capas. Más que una simple manera de abrigarse, se trata de superponer diferentes prendas para construir looks: dinámicos, funcionales y con identidad propia. Cada combinación es única y refleja la personalidad de quien lo lleva, en función de las prendas escogidas y la forma en las que se mezclan entre sí.

Durante la década de los 80, esta práctica era muy común entre la cultura juvenil. Era una forma de experimentar con su forma de vestir y personalidad. Con el paso del tiempo, dejó de ser una simple combinación para consolidarse como un estilo.

¿Cómo vestirlo? En este estilo tanto los complementos como las prendas exteriores juegan un papel importante. Una simple camisa clara puede transformarse por completo al agregarle una sobrecamisa más ligera, un pañuelo y un abrigo. Una forma de combinar practicidad con creatividad, dando lugar a looks versátiles con carácter.

¡Te ayudamos!

Os revelamos realmente el secreto de esta tendencia. La clave está en la combinación de las prendas 'oversized' con aquellas que son más ceñidas, y en equilibrar largos diferentes dentro de un mismo conjunto. A continuación mostramos un ejemplo donde se aprecia el estilo del 'layering'.

Combinación ideal de capas Pinterest

La combinación de prendas con sus diferentes larguras y contrastes de colores y texturas, es sinónimo de este estilo. Todo ello con el fin de dar con un look con mucha personalidad y con impacto. La base es sencilla: una camiseta blanca sobre la que se superpone un vestido o una blusa larga transparente. Encima se le ha agregado una 'blazer oversized' de cuadros en tono marrón (muy en tendencia). Respecto a la parte posterior, se aprecian unos pantalón blancos anchos que refuerzan la idea de volumen y capas.

¿Accesorios? Sin duda, la guinda del pastel del 'outfit', donde se ha apostado por unas gafas oscuras que aportan sofisticación y joyas doradas. Y, por último, de calzado unos mocasines ideales para esta combinación. ¿Te animas a probar este estilo?