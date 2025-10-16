Los imprescindibles de belleza que marcan tendencia

Y. H. Jueves, 16 de octubre 2025, 08:32 Comenta Compartir

Los vemos por todas partes en redes sociales, especialmente por TikTok, donde las tendencias de belleza se hacen virales en cuestión de horas. Desde productos que prometen una piel luminosa hasta herramientas innovadoras que transforman la rutina de maquillaje.

A continuación, te mostramos cuáles son los productos más virales del momento, esos imprescindibles que están arrasando entre 'influencers', y que deberás incluir en tu neceser, si quieres estar al día con las últimas tendencias y elevar tu rutina al siguiente nivel.

1. CC Crème

Su textura inteligente enriquecida con pigmentos encapsulados se adapta de manera instantánea al tono de tu piel, proporcionando una cobertura sutil y uniforme, aportando ese efecto buena cara instantáneo.

La fórmula (mejorada), potenciada con Centella Asiática y ácido hialurónico aporta hidratación durante 24 horas y, además protege tu piel pues contiene SPF 30. Una forma de preservar tu cutis frente a los efectos dañinos del sol.

¿Buscas protección, hidratación y color? Este sin duda es el producto que te está esperando.

El producto más viral de TikTok Erborian

2. Sombra de ojos Kiko Milano

¿Buscas una sombra de ojos diferente? Basta con una sola aplicación para enamorarte. Su acabado sedoso y aterciopelado se difumina sin esfuerzo dejando un toque de color ideal. Ofrece un brillo iridiscente que atrapa la luz desde cualquier ángulo. Esto no es todo, y es que su efecto camaleónico revela matices distintos con cada movimiento, creando una mirada dinámica, brillante y mágica.

La sombra que te enamorará Kiko Milano

3. 'The Bubble Double'

Se trata de un limpiador espumoso que marcará un antes y un después en tu rutina diaria. Su fórmula con pH equilibrado, enriquecida con extracto de granada y ácido salicílico, purifica la piel en profundidad, ayudando a limpiar los poros y exfolia suavemente. ¿Resultado? Una piel aterciopelada y perfectamente limpia y luminosa.

Limpiador facial Yepoda