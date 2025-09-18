'Barn jacket', la chaqueta de la temporada

Septiembre, dejamos atrás la época del verano para adentrarnos en días donde predomina el fresco, aunque todavía aparecen jornadas algo calurosas. Esto convierte la elección ... de las prendas de nuestro armario en un verdadero reto, ya que no siempre resulta sencillo encontrar equilibrio entre comodidad y estilo.

No obstante, te traemos una tendencia que te encantará y se convertirá en tu 'must' imprescindible para este otoño, se trata de: la 'barn jacket'. Esta prenda combina a la perfección estilo y funcionalidad, ofreciendo un look casual pero también con carácter.

Se caracteriza por su corte recto, materiales resistentes y detalles, como las solapas, que marcan la diferencia, convirtiéndola en tu chaqueta perfecta para cualquier 'outfit' otoñal. Su diseño permite que la utilices tanto para los planes urbanos como para los más casuales, siempre asegurándote que, con su uso, marcarás estilo e irás impecable en cada ocasión.

Pero, ¿dónde puedes hacerte con esta prenda clave de la temporada? No te preocupes, te lo contamos a continuación. Prepárate para sacar tu mejor versión.

1. Mango

Al ser tendencia puedes encontrarla en cualquier tienda durante esta temporada. Mango es una de ellas, donde presenta este tipo de prenda que dispone de mangas largas, un bolsillo en el pecho y dos bolsillos frontales con solapa y cierre de botón. Se encuentra elaborada en algodón puro con un acabado encerado, además su interior está totalmente forrado para mayor comodidad. Ideal, ¿verdad?

'Barn jacket', chaqueta en tendencia Mango

2. H&M

Esta prenda destaca por su detalle de cuello de pana. La parte delantera se abrocha mediante cremallera oculta que se esconde tras los botones que la cubren. Este mismo modelo se encuentra también en color negro. ¡Atrévete a salir de tu zona de confort e innova en tu estilo con esta prenda estrella!

Chaqueta en tendencia H&M

3. Stradivarius

También con cuello de pana, esta prenda de Stradivarius con una tonalidad oscura se presenta como una opción ideal para utilizar de forma cotidiana. El bajo se ajusta mediante trabillas laterales para un 'outfit' más personalizado. Se completa con cierre frontal de cremallera que aporta un acabado moderno y funcional.