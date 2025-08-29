¿Te atreves con la tendencia que será protagonista en tu armario?

Y. H. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:03 Comenta Compartir

De las prendas lenceras a las satinadas. Una tendencia que se ha dejado entrever varios años y que regresa más fuerte que nunca para finales de verano y principios de otoño. Los pantalones con este tejido son perfectos para cualquier ocasión. Son todo lo que quieres tener en tu armario, te lo aseguramos.

¿Su manual de uso? Muy sencillo. Además de ser sinónimo de sofisticación también es sinónimo de versatilidad, puesto que pueden utilizarse en diferentes ocasiones, ya sea para un 'outfit' de tarde casual, un look de oficina o para una salida de noche. Pueden combinarse con deportivas o con stilettos, todo en función de la ocasión y de la sutileza que quieras aportar.

Descubre dónde puedes hacerte con ellos y así convertirte en la primera en ser tendencia. Te presentamos cuatro muy auténticos y con diferentes estilos:

1. H&M

El pantalón perfecto para emplearlo a finales del verano donde las temperaturas bajan levemente y donde al mismo tiempo, gracias a su tono blanco, puedes resaltar el moreno que has obtenido a lo largo de las vacaciones. Ideal para un 'outfit' de noche o para una salida informal.

Pantalón de satén blanco H&M

2. Mango

Si en cambio te gustan los tonos más atrevidos, te presentamos este pantalón de color pistacho con un tejido satinado. Puedes combinarlo con tonos blancos y negros o con 'tops' del mismo tono. Agrégale joyas oscuras para que se genere contraste y estarás lista en cuestión de segundos, con prendas básicas y sobre todo, muy cómodas (y estilosas).

Pantalón satén verano Mango

3. Pull&Bear

Cómodos, satinados y versátiles, así son los pantalones que te presentamos. ¿Existe mejor combinación que esta? Puedes combinarlos con deportivas o con stilettos, su versatilidad te permite jugar y descubrir lo que verdaderamente va con tu estilo y personalidad. ¿Te animas?

Pantalón 'jogger' satinado Pull&Bear

4. Zara

Te traemos otro tipo de pantalón con un tono similar al anterior. Si deseas un look más sofisticado y elegante, como para ir a la oficina, ¡este te está esperando! Además, su tono 'cherry' (muy en tendencia), le da el toque de color perfecto para combinarlo fácilmente en el día a día.

Pantalón sofisticado satén Zara

