Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pantalón tendencia Pinterest
Gipuzkoa de Moda

¿Te atreves con la tendencia que será protagonista en tu armario?

Cómodos y versátiles, así son los pantalones satinados que no pueden faltar en tu día a día

Y. H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:03

De las prendas lenceras a las satinadas. Una tendencia que se ha dejado entrever varios años y que regresa más fuerte que nunca para finales de verano y principios de otoño. Los pantalones con este tejido son perfectos para cualquier ocasión. Son todo lo que quieres tener en tu armario, te lo aseguramos.

¿Su manual de uso? Muy sencillo. Además de ser sinónimo de sofisticación también es sinónimo de versatilidad, puesto que pueden utilizarse en diferentes ocasiones, ya sea para un 'outfit' de tarde casual, un look de oficina o para una salida de noche. Pueden combinarse con deportivas o con stilettos, todo en función de la ocasión y de la sutileza que quieras aportar.

Descubre dónde puedes hacerte con ellos y así convertirte en la primera en ser tendencia. Te presentamos cuatro muy auténticos y con diferentes estilos:

1. H&M

El pantalón perfecto para emplearlo a finales del verano donde las temperaturas bajan levemente y donde al mismo tiempo, gracias a su tono blanco, puedes resaltar el moreno que has obtenido a lo largo de las vacaciones. Ideal para un 'outfit' de noche o para una salida informal.

Pantalón de satén blanco
Pantalón de satén blanco H&M

2. Mango

Si en cambio te gustan los tonos más atrevidos, te presentamos este pantalón de color pistacho con un tejido satinado. Puedes combinarlo con tonos blancos y negros o con 'tops' del mismo tono. Agrégale joyas oscuras para que se genere contraste y estarás lista en cuestión de segundos, con prendas básicas y sobre todo, muy cómodas (y estilosas).

Pantalón satén verano
Pantalón satén verano Mango

3. Pull&Bear

Cómodos, satinados y versátiles, así son los pantalones que te presentamos. ¿Existe mejor combinación que esta? Puedes combinarlos con deportivas o con stilettos, su versatilidad te permite jugar y descubrir lo que verdaderamente va con tu estilo y personalidad. ¿Te animas?

Pantalón 'jogger' satinado
Pantalón 'jogger' satinado Pull&Bear

4. Zara

Te traemos otro tipo de pantalón con un tono similar al anterior. Si deseas un look más sofisticado y elegante, como para ir a la oficina, ¡este te está esperando! Además, su tono 'cherry' (muy en tendencia), le da el toque de color perfecto para combinarlo fácilmente en el día a día.

Pantalón sofisticado satén
Pantalón sofisticado satén Zara

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  9. 9

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  10. 10

    Un accidente en la AP-8 en Zarautz, sentido Donostia, se salda con un herido y colas de 9 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Te atreves con la tendencia que será protagonista en tu armario?

¿Te atreves con la tendencia que será protagonista en tu armario?