Vuelve el mercadillo de moda más 'chic' a Donostia

El mercadillo de moda que no te puedes perder

Yasmina Hernández Jueves, 24 de julio 2025, 09:28

Desde este jueves 24 hasta el domingo 27 de julio, el Hotel Londres se convierte en el lugar idóneo donde tiene lugar el mercadillo de moda «El Chic Pop Up». Donde los visitantes, con acceso gratuito, pueden descubrir diferentes propuestas para todos los gustos con precios pensados para cualquier bolsillo.

El mercadillo reúne una mezcla de talento y creatividad con más de 30 marcas expositoras, desde unas más consolidadas con estilo propio hasta diseñadores que presentan en exclusiva sus creaciones más originales, junto a emprendedores que comienzan en el sector. De 11:00h hasta 21:00h, con horario ininterrumpido, se puede descubrir y adquirir una selección única de productos seleccionados con mimo, ¿te lo vas a perder?

Marcas y productos destacados

En cuanto a marcas de moda encontramos: Mimamuni (diseño italiano), Nanka Nanka (artesanía africana), Amasele (moda mujer), Oeo Margot (moda femenina colorida), Candela No Para (para adolescentes), Pat and Can (baño y verano hombre), Piccola & Brissa (moda mujer), Dicovi (moda mujer), RG Trendy (moda mujer), Bee Pipa (moda parisina), Yukita Collection (moda y complementos mexicanos), Thais Amich (ropa sostenible), Mäitia (moda mujer), La Txula (camisetas y sudaderas surf & skate). Igualmente, hay productos infantiles de la mano de Ikigai Baby (ropa y accesorios de bebé hechos a mano) y El Vestidor de Valeria (ropa de bebés y niños).

Por otro lado, sobre joyería y bisutería: Génesis, Marlies, Isidro Díaz Joyero (joyas y piedras), Ane & Grace, Kavaleta (artesanal contemporánea), Haydee (piezas de todo el mundo), Patricia Herrán, Miara Design (arcilla polimérica), Anabella Suarez (bisutería hecha a mano), Aluzina, Giovanna Bittante (joyas sostenibles) y Vilali (diseño propio).

También podemos hacernos con accesorios y complementos con: El Coleccionista de Gafas, Kiliwa Brand (tejidos mexicanos), Arima Deco (cojines, alfombras y mantas artesanales), La Trastienda (telas de lino). Para finalizar, existen propuestas de marcas como: Alevoo (productos de aceite de Oliva) y Mad (toallas de baño para hombre).

