La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián

Snoby, la tienda de regalos que ofrece productos con la aspiración de ser únicos y llenos de personalidad, ha abierto en la calle Matia 34 en el Antiguo en San Sebastián. La firma apuesta por artículos exclusivos que marcan tendencias. Gracias a su interés por la innovación, ha logrado expandirse con tres establecimientos en la ciudad.

¿En qué se distingue de las demás tiendas? En su precisión por conseguir el mejor regalo para ocasión y cliente; por proporcionar productos actuales, personalizados mediante grabados en diversos materiales; por ofrecer la posibilidad de visualizar muestras en tienda para asegurar un resultado perfecto, y por último, por presentar cada regalo con una cuidada estética con el sello característico de Snoby.

Cabe destacar que Snoby cuenta con una tienda 'online' donde se pueden encontrar infinidad de productos para hombre, mujer e incluso para el hogar. Además ofrecen envíos gratuitos en 24 horas, para que disfrutes de tus compras sin esperas. ¿Te ánimas a explorarlo?

Los orígenes de Snoby

Los orígenes de Snoby se remontan a 1983, cuando un matrimonio de tradición comercial decidió dar vida a un proyecto fuera de lo usual con un propósito claro: ofrecer productos que no solo fuera útiles o a simple vista atractivos, sino que transmitieran un valor añadido a través de la exclusividad, y sobre todo de la personalización.

Igualmente, cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de sellos de caucho, un área en la que se ha consolidado como especialista, garantizando calidad y rapidez en cada pedido.

Actualmente, la marca continúa con el espíritu con el que nació: la pasión por crear productos exclusivos.

