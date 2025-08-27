La marca de ropa internacional 'streetwear' que abre tienda a menos de una hora de San Sebastián La firma californiana Stüssy consolida su presencia con un nuevo local cerca de la capital guipuzcoana

Cada vez son más las firmas de ropa nacionales e internacionales que deciden aterrizar en San Sebastián o en sus alrededores para impulsar su concepto de marca. Ahora le toca a Biarritz vestirse al estilo 'streetwear' con la apertura de una nueva tienda de la mano de Stüssy, una firma textil de origen californiano que triunfa entre los jóvenes surfistas, skaters y personas aficionadas a la moda urbana.

Ubicada en la Avenida de Verdun 1, la firma ya cuenta con más de 30 locales por el mundo en lugares de renombre como Madrid, Nueva York o Sydney, y fue el pasado 18 de julio cuando Stüssy eligió a Biarritz para acercar su universo urbano a la costa vasca. En realidad esta localidad francesa ubicada a menos de una hora de Donostia se considera como una de las cunas del surf, algo que a la firma californiana puede haberle llamado la atención por el estilo skater y surfero que acarrean sus prendas.

El creador de contenido '@imanolsegobia' ha publicado en su cuenta de Instagram su experiencia en el nuevo establecimiento de la firma. Nada más entrar se impacta con la amplitud de la misma: «Tenía muchas expectativas en esta tienda. La verdad es que era bastante grande en comparación a otras tiendas de Stüssy».

Además, el influencer de moda se sorprende con la cantidad de variedad de productos que había en la tienda de Biarritz: «Por ejemplo tienen la colaboración que hicieron con Converse o decoración para la casa, algo que no había visto en otros locales de la marca».

Con piezas «vintage» y de «nueva colección», el experto en moda urbana termina comprándose un par de prendas y una alfombra como artículo decorativo para su hogar: «No me he podido resistir y al final hemos gastado».

Stüssy, la marca que inventó el 'streetwear'

Como cualquier persona que funda su pequeña marca de tablas de surf, en 1980 Shawn Stüssy diseñó unas camisetas y sudaderas con el logo de la misma para un evento próximo en su tienda. Estando allí, la gente empezó a interesarse más por sus prendas con el logotipo que por las propias tablas de surf, llegando al final del día con más de 1000 dólares vendidos en ropa.

En aquella época la estética de Stüssy se iba nutriendo de influencias del rock, hip hop, skate o surf y de prácticamente cualquier movimiento juvenil emergente que definiera la rebeldía adolescente. Algo que ha ido evolucionando hasta convertirse en una marca clásica pero con toques contemporáneos, lo que ocasiona que el comienzo de Stüssy también haya sido el comienzo del 'streetwear'. Hoy en día la marca continua expandiéndose de forma internacional en ciudades que la representan, tal y como ha ocurrido recientemente con la localidad costera de Biarritz.