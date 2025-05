¿Cuáles son las rutinas adecuadas para la generación Z y Alfa?

GDM San Sebastián Lunes, 5 de mayo 2025, 07:03 Comenta Compartir

Consolidados en la programación de San Sebastián Moda Festival, los Beauty Days volverán a abrir hoy un festival que reafirma su compromiso, más allá de por la moda, por promover una cosmetología de calidad. Para ello, con la colaboración de Garbera, hoy y mañana regresan unas jornadas que, en esta ocasión, pondrán el foco en el público joven, es decir, en esas generaciones Z y Alfa que no escapan al 'boom' de las rutinas de cuidado y belleza.

El centro comercial donostiarra acogerá estos días, en horario de 18 a 20 horas, diversos talleres de entrada libre y gratuita dirigidos a concienciar y formar a las nuevas generaciones en materia de maquillaje y cosmetología facial, corporal y capilar. Lo harán en sus respectivos espacios y con la presencia de profesionales de las propias firmas.

El objetivo no es otro que ayudarles a enfocar sus rituales tanto de 'muah' (make up and hair – maquillaje y peluquería) como de skincare de una forma adecuada a las características y necesidades de su cuerpo y ofrecerles, de la mano de marcas referentes en el sector como Sephora y Freshly Cosmetics, las claves para elegir productos de calidad.

Para ello, las actividades estarán coordinadas y guiadas por profesionales de dichas firmas líderes del mercado, que compartirán con los participantes su experiencia y conocimiento de una forma eminentemente práctica y estarán abiertos a solucionar las dudas y cuestiones que puedan plantearse.

En Sephora se presentarán diversos productos comercializados por esta cadena de cosméticos líder a nivel mundial, su uso correcto, su metodología. Por su parte, Freshly Cosmetics contará con actividades dirigidas a las necesidades de cada cliente con productos que se adaptan a su bolsillo y a sus necesidades. Dos operadores de trascendencia internacional que han elegido San Sebastián Moda Festival para presentar sus 'best sellers', su filosofía, sus rutinas… a clientes potenciales.

CON LA MIRADA EN LAS REDES

Hablar de las generaciones Z y Alfa es hacerlo de jóvenes nacidos a finales del siglo XX y que, por tanto, son nativos digitales. Esto tiene una incidencia directa en su forma de ver y entender el mundo y, por tanto, también la industria cosmética y su consumo. En líneas generales, han sido descritos como un público consumidor que desafía los estándares de belleza tradicionales y que pone en valor ámbitos como la sostenibilidad y la transparencia a la hora de elegir una u otra marca.

Si nos centramos en la Generación Z, un estudio de Cosmetic Executive Women's 2021 reveló que el 60 % de ellos compra su primer producto antes de los 14 años y que, además, casi la mitad de ellos basa su decisión de compra en las recomendaciones de las 'influencers'. Con un marcado perfil digital, redes sociales como Instagram o TikTok son la fuente de inspiración de esta generación que se decanta por aquellas marcas que triunfan en dichas plataformas.

Asimismo, con un presupuesto limitado, buscan marcas nuevas, bonitas y económicas con las que poder afrontar sus preocupaciones cosméticas, que serían, por un lado, atajar el acné propio de la edad y reducir las imperfecciones ocasionadas por dichos granitos; y, por otro lado, buscar ese efecto 'glow' mediante aliados como los iluminadores, erigidos en su cosmético fetiche, o el truco redescubierto de mezclar la base de maquillaje con crema hidratante. Otra de las tendencias cosméticas que triunfan entre la Generación Z son el 'lip combo', que hace referencia a los labios perfilados; la recuperación de los tonos nude para labios y mani-pedicuras, las sombras de ojo llamativas, o el uso desmesurado del colorete, conocido como 'blush blindness'.

Una clara demostración de que las modas son cíclicas y siempre vuelven, como también lo ha hecho la diadema de tela y los lazos, accesorios capilares que la Generación Z ha incluido en sus peinados diarios.

SOSTENIBLE, ÉTICA Y NATURAL

De regreso al mundo digital y a unas redes que les inundan de tutoriales de 'muah' -make up and hair- y de reseñas de productos, estas generaciones tienen, sin embargo, muy clara la necesidad de promover una mayor diversidad e inclusión en la industria cosmética.

Y es que, abiertos a experimentar con todo lo relacionado con el mundo 'beauty' sin atender a prejuicios ni estereotipos de género, los Alfa desafían las leyes de la industria demandando productos unisex y campañas que representen y atiendan la diversidad de género. Una demostración plena del pensamiento crítico, global e inclusivo sin barreras que les caracteriza.

Otra de las características de la generación Alfa es la conciencia que muestra sobre el impacto ambiental y social de su comportamiento como consumidor, lo que le lleva a priorizar la elección de marcas que compartan valores como la sostenibilidad, que sean respetuosos con la preservación del medioambiente; la naturalidad, optando por elaboraciones libres de químicos; y la ética, buscando los sellos de 'cruelty free' referidos al no testeo en animales. Es por ello que valoran enormemente la transparencia de las empresas cosméticas.

La industria no es ajena a toda esta realidad y ya son muchas las firmas que han adaptado sus políticas de marketing a las demandas de estas nuevas generaciones Z y Alfa, así como a la protección de los niños y niñas ante este mercado 'beauty' en el que abundan productos y servicios no aptos para ellos. Es el caso de marcas como L'Oreal o Dove, que han lanzado campañas para frenar en estas jóvenes generaciones el uso de productos antiedad o maquillaje y otros productos no aptos para público de corta edad. Y es que, lejos de ser beneficioso, el empleo de ingredientes como ácido hialurónico, retinol o colágeno puede ser perjudicial para las pieles jóvenes y producir serios problemas dermatológicos.

