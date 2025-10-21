Moda e historia, de la mano en Bergara

GdM Martes, 21 de octubre 2025, 08:09 Comenta Compartir

El Museo Laboratorium dará un paso significativo el próximo miércoles al acoger el primer desfile de San Sebastián Moda Festival. Situado entre los principales museos de Gipuzkoa -junto al Museo Balenciaga y el Museo San Telmo, otros dos escenarios clásicos en SSMF-, Laboratorium tendrá este año su espacio en la escena de la moda y la cultura, en el marco de su décimo aniversario.

El desfile diseñado no será simplemente un evento de moda. Con los espacios del museo convertidos en pasarela, Laboratorium mostrará su carácter innovador como museo de sociedad que combina ciencia, arte, tradición y tendencias contemporáneas, y lo hará con el comercio local como protagonista.

En este aniversario tan especial, el museo de Bergara vuelve a vestir su historia, esta vez a través de la moda. En la presentación de SSMF, el alcalde de Bergara, Gorka Artola, ya adelantó que con este evento, quieren «situar a Bergara como un referente de la cultura y la creatividad en Gipuzkoa».

Un mundo de sociedad

Laboratorium cumple diez años y lo hace siendo un 'Museo de sociedad', ya que una de sus funciones es recopilar patrimonio, conservarlo, investigarlo y darlo a conocer, para disfrute de la sociedad. Ubicado en el palacio Errekalde de Bergara, trabaja tanto en su sede como en el territorio en el que radica y tiene el objetivo de ser un agente de desarrollo sobre la base de la sostenibilidad y la innovación. La interesante colección de ciencias que Laboratorium alberga está integrada por colecciones de química, física y zoología (con animales de todas partes del mundo), componiendo una exposición que merece una visita.

Y es que hay que recordar también que Bergara fue la cuna de la ciencia en el País Vasco gracias al Real Seminario. Allí, hace 250 años, un grupo de ilustrados creó un proyecto nuevo que más tarde permitiría el descubrimiento del Wolframio.

Rescatando la historia del 'azul de Bergara'

Pero en Bergara la industria textil ha tenido también históricamente mucho peso y el hilo conductor del desfile será un homenaje al patrimonio textil de Bergara y a su característico color azul de Bergara. La industria surgida a mediados del siglo XIX situó a la localidad en el centro del mapa, y Bergara se convirtió durante muchos años en el corazón de la producción de ropa de trabajo. Las fábricas textiles del municipio adoptaron este distintivo tono azul como símbolo, tiñendo con él la identidad de todo un pueblo.

El desfile, por tanto, traerá esa tradición al presente desde una mirada contemporánea. La pasarela, que se desarrollará en las dos plantas del museo, integrará los espacios y elementos del Laboratorium en una experiencia sensorial que fusionará historia textil, ciencia y moda.

Dentro de este homenaje, la marca Amarenak tendrá un papel protagonista con su colección BER-GARA. Se trata de una propuesta inspirada en la ropa de trabajo, creada a partir de los restos de stock de Tavex, la última fábrica textil histórica de Bergara, y combina sostenibilidad e identidad local. Tal como sugiere la expresión 'Ber-gara' ('volveremos a ser'), la colección revive los valores del pasado y los proyecta hacia un futuro responsable y experimental.

La moda local se sube a la pasarela

En el desfile participarán también 18 comerciantes de la asociación Bedelkar, reforzando el vínculo local con la moda. Entre los participantes habrá joyerías, tiendas de ropa y de deporte, ópticas y zapaterías que pondrán en valor la diversidad y la calidad del comercio del municipio.

Será una «nueva y bonita» experiencia para muchos comerciantes, que aguardan «con intriga y muchas ganas» la llegada del gran día. Así lo confiesa Susana, quien, a pesar de llevar 32 años al frente de Sugoi, nunca ha mostrado los productos de su relojería-bazar «tan a lo grande» y «en un contexto tan diferente y especial». Sus pulseras de plata y relojes, que abarcan «las diferentes modas de hoy en día: desde los relojes de siempre, con cierto aire vintage, hasta los smartwatch», serán el complemento perfecto a los diferentes looks.

En cuanto a la ropa, habrá opciones para todos los públicos -mujer, hombre, infantil...- y estilos. JoKa lucirá diferentes propuestas de «estilo urbano y para el día a día», pero siempre incidiendo en la importancia de construir un armario versátil. Porque «la clave no está en comprar cantidad, sino calidad y saber jugar y establecer combinaciones que con pequeños detalles transformen el look», considera su responsable, Ainhoa, mostrándose «muy contenta» por tener la oportunidad de participar en este desfile: «A nivel de pueblo ya se conoce el comercio bergararra, pero poder enmarcarlo en un evento como este festival, con la visibilidad que ello conlleva, es una pasada».

El comercio de Bergara «ofrece de todo» y así lo demostrará el desfile

No faltarán comercios emblemáticos como la centenaria sastrería Mujika, reconvertida el año pasado en Savile de la mano de Naiara. Es uno de los ejemplos del relevo generacional que «está reavivando» el comercio de Bergara que, «como todo comercio local, no atraviesa su mejor época. Competir con lo online y el fast fashion es muy difícil, pero resistimos y, gracias a quienes confían en nosotros, aún hay esperanza», reflexiona Naiara.

Además de dar visibilidad, este desfile también quiere ensalzar los valores del comercio de proximidad y demostrar que la unión hace la fuerza. «Está claro que individualmente no podemos competir contra los grandes negocios y el inmenso escaparate de internet, pero unidos y haciendo equipo logramos hacer de Bergara un lugar que ofrece de todo». Así quedará acreditado el miércoles a partir de las 18 horas en el Museo Laboratorium.

