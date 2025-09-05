Louis Vuitton irrumpe en el mundo 'beauty' con su lanzamiento debut

Yasmina Hernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:04 Comenta Compartir

Louis Vuitton se estrena en el mundo del maquillaje con su primera colección: La beauté, que nace con una visión clara, realzar la belleza. El debut de la línea se centra en los ojos y labios, con la intención de crecer hacia nuevas categorías en el futuro. Cada creación refleja un compromiso con la calidad y la elegancia atemporal pensada para adaptarse a cualquier estilo y tono de piel.

El diseño llevado a cabo por el diseñador industrial, Konstantin Grcic, une dos factores: modernidad y tradición. Los detalles en dorado y la icónica flor de Louis Vuitton convierten cada pieza en un objeto de deseo, donde el lujo y la modernidad conviven en perfecta armonía.

Por otro lado, las fragancias que acompañan a las barras de labios han sido creadas por el perfumista Jacques Cavallier Belletrud. Cada aroma ha sido diseñado para transformar la aplicación de los labiales en una estela olfativa delicada y sofisticada que define a la firma.

La beauté

Las fórmulas empleadas en cada producto poseen ceras naturales de rosa, jazmín y mimosa, así como potentes activos como el ácido hialurónico. De esta manera, la colección se convierte no solo en una experiencia de lujo que embellece, sino también en una que protege y nutre la piel.

Dentro de su amplia y versátil colección podemos encontrar 55 pintalabios, en acabados que van del mate aterciopelado al brillo sofisticado, 10 bálsamos labiales con fórmulas nutritivas, y ocho paletas de sombras diseñadas para ofrecer combinaciones ideales. Toda esta propuesta está disponible a partir de 140 euros en adelante.

Ampliar Labiales con texturas mate y brillo Louis Vuitton

Cada pieza refleja la calidad de los ingredientes así como el cuidado artesanal de su elaboración. Sin duda, productos pensados para perdurar en el tiempo y convertirse en esenciales para la rutina diaria de cualquier persona.