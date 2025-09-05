Louis Vuitton irrumpe en el mundo 'beauty' con su lanzamiento debut
Una nueva era para la firma donde el maquillaje se concibe como objeto de deseo
Yasmina Hernández
Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:04
Louis Vuitton se estrena en el mundo del maquillaje con su primera colección: La beauté, que nace con una visión clara, realzar la belleza. El debut de la línea se centra en los ojos y labios, con la intención de crecer hacia nuevas categorías en el futuro. Cada creación refleja un compromiso con la calidad y la elegancia atemporal pensada para adaptarse a cualquier estilo y tono de piel.
El diseño llevado a cabo por el diseñador industrial, Konstantin Grcic, une dos factores: modernidad y tradición. Los detalles en dorado y la icónica flor de Louis Vuitton convierten cada pieza en un objeto de deseo, donde el lujo y la modernidad conviven en perfecta armonía.
Por otro lado, las fragancias que acompañan a las barras de labios han sido creadas por el perfumista Jacques Cavallier Belletrud. Cada aroma ha sido diseñado para transformar la aplicación de los labiales en una estela olfativa delicada y sofisticada que define a la firma.
La beauté
Las fórmulas empleadas en cada producto poseen ceras naturales de rosa, jazmín y mimosa, así como potentes activos como el ácido hialurónico. De esta manera, la colección se convierte no solo en una experiencia de lujo que embellece, sino también en una que protege y nutre la piel.
Dentro de su amplia y versátil colección podemos encontrar 55 pintalabios, en acabados que van del mate aterciopelado al brillo sofisticado, 10 bálsamos labiales con fórmulas nutritivas, y ocho paletas de sombras diseñadas para ofrecer combinaciones ideales. Toda esta propuesta está disponible a partir de 140 euros en adelante.
Cada pieza refleja la calidad de los ingredientes así como el cuidado artesanal de su elaboración. Sin duda, productos pensados para perdurar en el tiempo y convertirse en esenciales para la rutina diaria de cualquier persona.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.