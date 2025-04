Llega San Sebastián Moda Festival

Joti Díaz San Sebastián Domingo, 27 de abril 2025, 00:59 Comenta Compartir

Del 5 al 10 de mayo llega una nueva edición de San Sebastián Moda Festival en su versión primavera-verano. Actualmente es el evento más destacado del sector tras las Fashion Weeks de Madrid y Barcelona, un hito indiscutible para nuestro territorio.

La cita más esperada del festival se celebrará el 8 de mayo en el Museo Balenciaga. Los asistentes disfrutarán de la colección de alta costura firmada por Ze García, una de las firmas 'top' estatales con un gran reconocimiento internacional. Y la firma Loreak Mendian, otra «grande» de la industria, a la que conocí en su nacimiento hace 30 años con sus dos fundadores serigrafiando camisetas, ahora es puntera en Euskadi y se propaga en el resto del mundo.

Como arranque oficial del evento, la organización de San Sebastián Moda Festival, dirigida por Laura Chamorro que lucía un espectacular vestido rojo del diseñador Kevin Blandin, invitó el pasado jueves a la exclusiva fiesta inaugural en el Hotel Nobu a numerosos representantes del mundo de la moda.

