El regreso de las 'Nike Total 90' Facebook
Gipuzkoa de Moda

El icónico retorno de las 'Nike Total 90' llega a la escena urbana

Un accesorio deportivo que pasa a transformarse en un símbolo cultural que conecta diferentes épocas

Yasmina Hernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:28

Nike pone de nuevo en tendencia las zapatillas 'Total 90'. Su característico cordón asimétrico y su inconfundible logo 90, recuerdan a un periodo concreto del fútbol que viene para quedarse y marcar tendencia en 'streetwear'.

Un calzado que genera nostalgia para aquellas personas que crecieron viendo a figuras legendarias calzarlas en los estadios. Una herencia estilística que obtiene la Generación Z y los Millennials que conecta el pasado con el presente.

Este año se cumple el 25 aniversario de su debut, manteniendo la silueta con la que fue diseñada en sus principios, siendo Tik tok una de las plataformas que ha ayudado a impulsar esta tendencia de moda. Igualmente, se han dado variaciones en sus colores y podemos encontrarlas en tonos plateados, dorados, entre otros.

¡Te ayudamos a combinarlas!

Su estilo llamativo nos da pie a utilizarlas en dos estilos diferentes. En cuanto al primero podemos optar por el estilo: retro-futbolero, ¿cómo hacerlo? Muy sencillo. Como base haz uso de unos pantalones anchos y una camiseta de fútbol 'vintage' (la guinda del pastel). Como chaqueta, haz uso de una deportiva así como una 'bomber' y finalmente, utiliza una gorra. Así estarás lista. Un look deportivo que no defrauda.

Las zapatillas como complemento estrella
Las zapatillas como complemento estrella Tik Tok

Para el segundo estilo: el 'streetwear', utiliza 'jeans' rectos donde se aprecien bien las zapatillas y agrégale al 'outfit' una sudadera 'oversized'. La clave está en que las prendas amplias aporten el protagonismo merecido al calzado y refuercen su estética imponente. Por último, como accesorio, utiliza una banda para recoger el cabello aportándole un toque noventero o de los 2000, y como bolso, una riñonera cruzada.

¿Por cuál te gustaría optar? Las 'Nike Total 90', una elección que se ha consolidado como un icono universal de la moda y la autoexpresión.

Te puede interesar

