Edu Uribesalgo, de Ternua, reaparece en el Foro de Moda Sostenible: «Por un modelo textil más justo y saludable»

Bien es sabido que San Sebastián Moda Festival es mucho más que desfiles y fashion shows. Es también un evento comprometido con abordar el sector desde todas las aristas, con especial atención a esa sostenibilidad erigida en una cuestión global y transversal que precisa de un compromiso total.

Es por ello que, asentada en la programación del festival, el jueves se celebrará una nueva edición de la Jornada de Moda Sostenible organizada por GK Green Fashion, el pionero clúster guipuzcoano de moda sostenible nacido de la mano del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se trata de un foro formativo que, con DV Gunea como escenario y con la directora de SSMF, Laura Chamorro, como conductora, propondrá cuatro intensas horas de debate e intercambio de opiniones en torno a 'Salud, transformación y responsabilidad de la industria textil', siendo este el título elegido para esta decimoctava edición.

La Jornada de Moda Sostenible arrancará, como ya es tradición, con una apertura institucional a cargo del diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio. Su discurso de bienvenida dará inicio a un interesante y variado programa compuesto por tres mesas redondas y dos ponencias que darán la oportunidad de escuchar a expertos llegados de todo el Estado.

DOS PONENCIAS DE PRIMER NIVEL

La encargada de hacernos entrar en materia será Clara Mallart y lo hará con una ponencia inaugural en la que se revelará como una de las voces más experimentadas en temas vinculados con sostenibilidad textil y la transformación hacia modelos circulares.

Doctora en Moda y Sostenibilidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, entre la formación de Mallart destaca el Máster de Investigación en Arte y Diseño, una licenciatura en Geografía y una diplomatura en Diseño de Moda. Trabaja como ecóloga industrial para empresas, asociaciones sectoriales y administración pública, y también ofrece acompañamiento en la transición; sin olvidar que es consultora del Área de Sostenibilidad y Economía Circular del clúster catalán de moda MODACC, una consultoría que combina con la investigación y la docencia.

Para el cierre de la jornada también se contará con una voz experimentada como la de la periodista de investigación, datos y soluciones especializada en sostenibilidad y consumo sostenible Brenda Chávez. Licenciada en Derecho y Periodismo, se trata de una divulgadora de referencia, gracias a que colabora con numerosos medios escritos y radiofónicos, y a que es autora y coautora de diversos títulos como 'Tu consumo puede cambiar el mundo', 'Al borde de un ataque de compras' o 'Alerta Greenwashing'.

TRES EJES EN TRES MESAS

Salud, transformación y responsabilidad son los tres términos que se recogen en el título de la Jornada y que vertebran su programación. Cada uno de ellos se abordará en cada una de las tres mesas de diálogo que se sucederán a lo largo de la mañana.

El primer debate, llamado 'Composición textil e implicaciones en la salud', buscará analizar la perspectiva de la salud, analizando cómo la composición de los tejidos influye directamente en el bienestar humano y en el equilibrio ambiental. En una conversación entre Begoña Borrell, key account manager en el Instituto Tecnológico Textil AITEX, y Santi Mallorquí, CEO de Organic Cotton Colours, se abordarán los impactos de los materiales textiles (naturales, reciclados o sintéticos) sobre la salud, la trazabilidad de las fibras y la relación entre innovación tecnológica y seguridad química.

Después llegará el turno de escuchar los 'Relatos de transformación en la moda sostenible', en una mesa que contará con la participación de Juan Ortiz, director general de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES); Edu Uribesalgo, director de Innovación y Sostenibilidad en Ternua Group; y Mikel Feijoo Elzo, fundador y director de SKFK. Procedentes de una fundación medioambiental, una empresa textil outdoor y una marca de moda ética, demostrarán que es posible convertir la moda en un motor de impacto positivo, a través de historias personales e inspiradoras de transformación, que conectarán valores sostenibles con innovación empresarial y bienestar tanto del planeta como de las personas.

La tercera y última mesa pondrá el foco en el 'Consumo responsable: el poder de la decisión informada', dos conceptos clave para impulsar la sostenibilidad en la industria de la moda y así ejercer un poder de cambio real en el mercado. Serán Carmen Torres, secretaria general de la Confederación ModaEspaña y ASECOM; Rosa P. López, experta en tendencias de consumo; Noemí Paniagua, directora de Moda-Re; y Sònia Flotats, directora de Move! Moda en Movimiento, quienes departirán sobre cómo unir fuerzas desde la empresa, los datos, las iniciativas sociales y la divulgación para que la moda sostenible sea la elección natural de los consumidores.