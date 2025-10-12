Descubre en exclusiva el 'photocall' de la espectacular fiesta de inauguración de San Sebastián Moda Festival

No te pierdas el posado de todos los invitados en el 'photocall' de Nobu San Sebastián.

Joti Díaz San Sebastián Domingo, 12 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Falta una semana para que arranque la edición otoño-invierno de San Sebastián Moda Festival. Seis días, del 20 al 25 de este mes, en los que Gipuzkoa acogerá todos los actos vinculados a la industria de la moda. Más de 60 empresas presentarán sus propuestas en diferentes espacios como los Museos Balenciaga, San Telmo o Laboratorium, y CLARO Couture, Ailanto, Alicia Rueda, SKFK, Ternua o Loreak Mendian serán algunas de las firmas más relevantes del país presentes en el Festival. Los foros de sostenibilidad e innovación textil, junto a los talleres, volverán a tener un peso relevante como complemento a los desfiles, y también se entregará la VIII edición de Los Premios de la Moda de Euskadi.

Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival, me destaca que la noche del 23 de octubre será «emblemática» en el Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria. La pasarela acogerá el desfile de CLARO Couture, una de las firmas más influyentes de los últimos cuarenta años en la industria textil española, y el 'fashion show' de Ailanto, otro de los platos fuertes de la edición.

Por todo ello, este pasado jueves, San Sebastián Moda Festival celebró su 'Opening party' en la terraza del Hotel Nobu de nuestra ciudad. Una magnífica atalaya para divisar nuestra bahía.

Además de Laura Chamorro, encargada de recibir a los invitados en el magnífico 'photocall' floral creado por Pilar Landa de Villaflores, estuvieron presentes el director general de El Diario Vasco, Iñigo Martín; el adjunto a la dirección, Javier Roldán; el jefe de fotografía y responsable de realización del evento, Borja Luna; y el periodista, Mitxel Ezquiaga.

La representación institucional la lideró la diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, junto al concejal de Sostenibilidad y Diversidad del ayuntamiento de San Sebastián, Iñigo García; Naiara Alonso y Judith Martínez de Bedelkar (ayuntamiento de Bergara); Nerea Rodríguez, gerente de San Sebastián Shops; y Aritz Landaburu, asesor de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Entre las firmas invitadas destacaron: Estitxu Gutiérrez, directora de Joyería Suárez; Mayi Lecuona y Raquel Rosell de SKETCH; Raquel Lecuona de Arbelaitz; Nekane Auzmendi y Maddi del Campo de Auzmendi; Marcial Muñoz, Jasone Gartxo y Carla Campo de Noventa Grados; Helena Iturralde y Carlos Sánchez, propietarios de Manila San Sebastián; Marta Prada de Parenzo; Inma López de Inma_Lo; Esteban González Bastida de Joyería González Larrauri; Teresa Bianchi y Álex Vallejo, propietarios de Joyería Álex Vallejo; Jessica Allende, directora creativa de Miara Design; Azucena Ordóñez, CEO de Lily & You, junto al empresario, Peio Machón; el diseñador, Kevin Blandin; Laura Mateos, propietaria de Zmare; Eider Ayuso de la agencia Le Chic; Olalla Susperregui de Bengoa dj; Andrea Chao, directora de The Social Hub, acompañada por María Fernández, Irene Lapazarán y Paula Gómez; Nuria Vegas, directora de Garbera, junto a la responsable del marketing, María Ayastuy.

Tampoco faltó parte del equipo de 'backstage' del Festival de la Moda liderado por Ianire Soraluze y Álex Robe.