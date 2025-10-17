Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Toalla o albornoz?: comodidad o practicidad tras el baño

Una guía sencilla que ayudará a elegir entre funcionalidad o 'relax'

Yasmina Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54

Comenta

Te encuentras comprando elementos para el cuarto de baño, estás en la tienda con la intención de adquirir algo práctico, pero de repente te entra una indecisión: ¿toalla o albornoz? A simple vista, ambas opciones parecen cumplir la misma función, es decir, secarte después de la ducha, pero cuando te detienes a pensarlo, te das cuenta de que no es así.

Antes de elegir entre ambas, descubre cuáles son sus ventajas y desventajas, y encuentra la opción que mejor se amolde a tu rutina y estilo de vida.

Toalla

Las toallas son, sin duda, la opción clásica, las que se encuentran en cualquier baño. Son ligeras, fáciles de lavar y rápidas de secar. La practicidad también es una de sus características principales, ya que ocupan poco espacio, resultan ideales si tienes prisa y quieres secarte lo antes posible, y además puedes llevarlas para algún viaje o para el gimnasio.

No obstante, no cubre todo el cuerpo, por lo que puede ser más incómoda (hay que sujetarla) y no ofrece esa sensación de abrigo y comodidad que se agradece en los días más gélidos.

Albornoz

¿Quién no agradece el calor corporal que te aporta un albornoz después de la ducha? Una prenda envolvente que te hace sentir como si estuvieras en el spa. Es ideal para aquellas personas que disfrutan el momento de la ducha, con calma. Asimismo, guarda el calor corporal, algo que se agradece especialmente en la época invernal.

Pero, tiene su punto débil, ¿cuál es? Ocupa más espacio, tarda más en secar y no es tan práctico si lo que buscas es una ducha rápida.

¿Conclusión? La elección depende de tu estilo de vida. Si lo que te gusta es disfrutar del momento ducha, sin prisa alguna, un albornoz suave y cálido se convertirá en tu gran aliado. En cambio, si las duchas que tomas suelen ser fugaces, una toalla absorbente será más práctica. No hay una elección correcta, simplemente es cuestión de: rutina, comodidad y placer. ¿Tú por cuál optas?

