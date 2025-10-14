Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escritorio ordenado, resultados visibles Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Orden en el escritorio: clave para la concentración y bienestar

Ordena tu espacio, despeja tu mente y potencia tus ideas

Y. H.

Martes, 14 de octubre 2025, 07:52

Comenta

El escritorio forma parte de uno de los imprescindibles del dormitorio. Este espacio no solo cumple una función práctica, sino que también se convierte en un espacio personal donde organizamos nuestras ideas, trabajamos, estudiamos, y damos forma a nuestros proyectos.

Por lo tanto, su diseño y ubicación influyen directamente en nuestro bienestar y productividad. Elegir uno correcto, con buena iluminación y organizado puede marcar la diferencia y convertirse en un espacio verdaderamente inspirador. A continuación te contamos 5 factores que te animarán a organizarlo mejor:

1. Mejora la concentración y la productividad

Un escritorio en perfectas condiciones permite enfocar la mente en tareas verdaderamente importantes. Al eliminar cualquier tipo de distracciones visuales, cuesta menos poner el foco en el trabajo y/o estudio. Anímate a mantenerlo organizado, y obvia las interrupciones innecesarias que complican nuestra labor diaria.

2. Reduce el estrés

Es inevitable, cualquier espacio donde prime el desorden genera agobio y caos. En cambio, un espacio limpio y organizado transmite calma incitando a pensar con claridad. Convierte así tu escritorio favoreciendo un ambiente más relajante, y dejando a un lado el estrés.

3. Facilita la organización

Si sobre el escritorio situamos lo indispensable y cada utensilio tiene su lugar, en caso de necesitar algo urgentemente sabemos cómo encontrarlo más rápidamente, evitando pérdidas de tiempo.

4. Creatividad y motivación

Un escritorio organizado inspira a trabajar mejor. Un entorno visual y equilibrado despierta la inspiración y mejora el ánimo. Cuando el espacio fluye, las ideas también. Todo ventajas, ¿verdad?

5. Disciplina y responsabilidad

La forma en la que tienes tu escritorio dice mucho de la personalidad, así como el tipo de compromiso, constancia y responsabilidad que uno posee frente a las tareas a afrontar en el día a día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  7. 7 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  8. 8

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  9. 9

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  10. 10

    EH Bildu considera Â«inadmisibleÂ» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orden en el escritorio: clave para la concentración y bienestar

Orden en el escritorio: clave para la concentración y bienestar