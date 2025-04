Descubre a la 'influencer' vasca más carismática

Yasmina Hernández Lunes, 7 de abril 2025, 06:57 Comenta Compartir

Alegre, soñadora y trabajadora, así es la 'influencer' vizcaína Olaia Madinabeitia. Estudió Marketing y Publicidad, especializándose posteriormente en Marketing de moda y lujo, una etapa para ella muy enriquecedora a nivel académico y formativo. Hoy en día, a sus 27 años de edad se dedica por completo a la creación de contenido.

¿Cómo arrancó esta aventura? Muy sencillo. En 2012 se abrió un blog junto a su hermana gemela, Nagore. En él comentaban lo que leían en las revistas de moda pero, con el paso del tiempo decidieron dejarlo y abrirse uno individualmente. «Publicaba cada semana looks, me hacía fotos y comentaba un poco mi día, el look que había escogido o las tendencia del momento, un poco de todo», explica la creadora de contenido.

En 2018, no dudó en abrirse también una cuenta de Instagram (actualmente con 33k seguidores) donde paulatinamente ha ido creciendo y creando una comunidad. Fue tal el aumento de sus 'followers' que, vio la necesidad de centrarse únicamente en esa red social. No podía complementar ambas, ya que estudiaba y trabajaba simultáneamente.

Ampliar Olaia Madinabeitia 'influencer' vizcaína IG

«Realmente mi objetivo nunca ha sido ser 'influencer', ya que esto para mí era un 'hobby' que me encantaba: hacerme fotos, hablar de moda, ropa o tendencias. Pero al final logré conectar con la gente, después de mucha constancia», aclara Olaia Madinabeitia. Todo esto lo ha conseguido gracias al gran apoyo de su familia, pues en declaraciones de la creadora de contenido para el DV, «como me hace tan feliz y me encuentro tan motivada gracias al apoyo diario que recibo, me divierto mucho haciéndolo». Además, añade que es una persona muy exigente consigo misma, lo que le impulsa a superarse constantemente y a no conformarse, buscando siempre ofrecer su mejor versión.

En cuanto al contenido que publica diariamente (con mucha constancia) este se centra principalmente en moda, 'lifestyle' y, en ocasiones, en maquillaje, siempre siendo fiel a las peticiones de sus seguidoras. Por tanto, todo lo que ha conseguido a día de hoy para ella es un logro, ya que es fruto de mucho esfuerzo. Además, que las marcas confíen en ella y en su trabajo le genera una profunda satisfacción.

Considera que podría dedicarse a ser creadora de contenido toda la vida, pues de momento lo sigue disfrutando como el primer día. Constantemente adapta sus publicaciones al momento vital en el que se encuentra y es consciente, que su contenido evolucionará con el paso de los años, así como lo hará su estilo de vida. Sin duda, para ella «ha sido un gran reto» poder profesionalizarse de esto.

Tendencias al estilo: Olaia Madinabeitia

Teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina, qué mejor que nos aconseje Olaia Madinabeitia sobre las próximas tendencias. «De cara al verano reinará el 'Ibiza style', prendas con estampados, lentejuelas, faldas cortas y 'tops' con la espalda al aire. Lo vamos a ver mucho y es una tendencia que me encanta», explica la 'influencer'.

Además, otra de las tendencias que ha regresado (inesperadamente) ha sido el estampado de serpiente. Después de ver leopardo por todas partes, un estampado, por cierto, con el que la 'influencer' estaba encantada y que lo encuentra como una básico para ella, vuelve el 'snake print'.

Ampliar La 'influencer' con estampado de leopardo IG

La creadora de contenido indica que ese tipo de estampado no es acorde con ella, ya que le recuerda a una época donde no tenía muy claro qué estilo le definía, «aunque hay prendas con el 'snake print' que están muy bien y hay personas que la defienden estupendamente, todo sea dicho».