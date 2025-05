La verdad sobre algunos cacaos: ¿Qué está fallando?

Yasmina Hernández Jueves, 15 de mayo 2025, 07:46 Comenta Compartir

¿Cuántas veces hemos recurrido al cacao repetidamente como solución para reparar los labios secos? Probablemente en infinidad de ocasiones, es un gesto casi automático. Sin embargo, lo que muchas veces no sabemos es que no todos cumplen realmente su función reparadora.

En muchos casos, nos dejamos llevar por la moda, por su apariencia o envoltorio, eligiéndolos por tanto más por su apariencia, que por su eficacia. La realidad es que no todos los bálsamos están formulados con ingredientes adecuados. Es ahí, donde debemos mirar más allá del marketing y centrarnos en lo que realmente funciona.

Ingredientes beneficiosos

La piel de los labios es una de las zonas más importantes ya que es muy sensible. De modo que, además de hidratar lo que se busca también es que produzca una regeneración y cicatrización de la piel. Por ello, para que un cacao sea el ideal debería contener sulfato de zinc y aceites vegetales. Estos componentes son antiinflamatorios, regeneradores y cicatrizantes.

Por otro lado, la glicina sería otro ingrediente importante. Más allá de sus propiedades hidratantes, calmantes y cicatrizantes, ofrece un efecto reconfortante al instante. Asimismo, las ceramidas también son perfectas para su cuidado, ya que al ser sustancias aceitosas esto ayuda a retener la humedad y compensan la falta de grasa natural.

He aquí un dato importante… La vaselina no sería una buena opción y es que, además de tener en cuenta la gran durabilidad que posee cuando nos la aplicamos, su función simplemente es formar una capa en el labio para que no pierda su propia capa de agua, nada más. Por tanto, realmente no le aporta ese extra que necesitamos.

A evitar

Cuando sentimos nuestros labios resecos, lo que solemos hacer de forma inconsciente es humedecerlos lamiéndolos. Esto, lejos de ayudar empeora más la situación. Los expertos recomiendan beber mucha agua y así mantener una correcta hidratación. Igualmente, es imprescindible tener en cuenta que se debe evitar sujetar objetos metálicos con la boca, pues esto puede causar irritación en el propio labio.

Dicho esto, debemos tomar nota de todo ello a la hora de escoger un bálsamo labial. Debe cumplir dos funciones: crear una barrera física para evitar la pérdida de agua y favorecer la recuperación. Consejo de experta: se recomienda hacer uso de un bálsamo labial con SPF para proteger los labios durante el día de los rayos UV del sol.

