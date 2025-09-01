Toallitas vs discos desmaquillantes: ¿cuál es mejor opción?

Yasmina Hernández Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

El maquillaje antes de irse a dormir es imprescindible eliminarlo, no hay excusa (o al menos no debería haberla). Pero, aquí entra el debate: ¿con qué método lo retiro? Existen dos opciones, las toallitas o los discos desmaquillantes.

A continuación te contamos por qué método optar según la ocasión y necesidad:

Toallitas desmaquillantes

Las toallitas desmaquillantes destacan por su rapidez y comodidad para retirar el maquillaje. Por tanto, son perfectas para viajes o simplemente para alguna emergencia. Además, algunas de ellas poseen componentes limpiadores e hidratantes que aportan un 'plus' a tu piel.

Por otro lado, algunas de ellas, entre sus ingredientes, contienen alcohol o ciertas fragancias que pueden ser nocivas para tu piel. Igualmente, no limpian en profundidad por lo que dejan restos y esto, puede causar brotes de acné (nuestra peor pesadilla).

Generalmente, al ser de un solo uso, generan más residuos, ya que no están diseñadas para reutilizarse ni reciclarse tan fácilmente. Por tanto, su acumulación contribuye al aumento de residuos, causando un impacto negativo medio ambiente.

Discos de algodón

Al emplear discos de algodón con una adecuada agua micelar (la que mejor se adapte a tu piel, tú decides), estos ayudan a retirar el maquillaje en profundidad, por tanto su eficacia es mayor. Tienes la opción de optar por discos reutilizables de tela y lavables, gracias a esto se generan menos residuos.

Sin embargo, con esta opción necesitas un producto adicional, y no es tan rápido como las propias toallitas que funcionan como un 2x1. Además, si frotas demasiado puede ocasionar irritación en la piel, por lo que debe hacerse con mimo y suavidad.

¿Con cuál nos quedamos?

Es imposible quedarnos con uno en concreto, ya que cada uno posee sus ventajas y desventajas. Si tuviéramos que centrarnos en el cuidado de la piel, los discos limpian más en profundidad y son más suaves. En cambio, si nos encontramos de viaje, te aseguramos que lo ideal son las toallitas, destacan por su rapidez y comodidad. Esto, como recurso puntual (no te acostumbres).

Y finalmente, para el cuidado del medioambiente, la opción que menos residuos genera son los discos desmaquillantes, pero aquellos reutilizables que pueden lavarse.