'Skincare' y deporte: el orden correcto para cuidar tu piel antes y después de entrenar

Vas a salir a entrenar y vuelves en una hora a tu casa. No obstante, te entra la duda de si deberías hacerte tu rutina completa de 'skincare' antes o después de realizar deporte. Por un lado, sabes que si te la haces antes saldrás hidratada y protegida, pero si lo haces a la vuelta, esos productos te durarán más en la piel de lo que lo hacen si te los echas antes de entrenar.

Si entrenas nada más levantarte, lo ideal es lavarte el rostro, hacer ejercicio y después realizar la rutina completa, pues el sudor eliminaría los productos aplicados antes. En cambio, si pasan varias horas entre que te levantas y haces deporte, puedes continuar con tu rutina de 'skincare' habitual sin problema. Eso sí, tras entrenar, limpia de nuevo la piel. Es muy importante rehidratarla y protegerla con crema solar. Un 2x1 que debe ser un 'must' en tu rutina.

Cabe destacar que, antes y después de hacer ejercicio es esencial que tengamos este factor en cuenta: la piel debe estar siempre perfectamente limpia. Durante el entrenamiento, el sudor hace que los poros se dilaten para la eliminación de toxinas. Pero, si el rostro no está libre de impurezas, estas pueden penetrar en la piel y obstruir los conductos, dando lugar a los odiosos granitos.

Por eso, incluso si planeas realizar una limpieza después del entrenamiento, lo más recomendable es hacerlo también antes. Consejo de experta: bajo ningún concepto se recomienda el uso del maquillaje durante el ejercicio. Esto podría mezclarse con el sudor y las bacterias, impidiendo que la piel respire correctamente.

Toma nota

Mientras entrenas es muy común pasarte la mano por la cara para secar el sudor o acomodar el pelo, pero esto puede dar lugar a la aparición de granitos. Nuestras manos acumulan bacterias y restos de suciedad de las superficies que tocamos, en este caso de la esterilla, mancuernas, máquinas…, y al llevarlas al rostro, esas impurezas se transfieren a la piel. Una de nuestras peores pesadillas.

En lugar de usar las manos, lleva siempre una toalla pequeña y limpia para secarte el sudor (sin frotar), y a ser posible, de algodón. Tras cada sesión debes cambiarla, ya que usar la misma durante varios días seguidos puede acumular bacterias, anulando por completo el efecto de la limpieza.